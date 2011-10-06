«Газпром» может потерять европейский рынок - немецкий эксперт

Известный немецкий политолог Александр РАР не исключает, что «Газпром» может потерять европейский рынок.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение он выразил, комментируя массовые проверки офисов «Газпрома» в странах Европы.

«Европейский Союз хочет ввести новые правила игры на своей территории. Новые правила, которые будут обязывать производителей энергетического товара - или энергии - разделять, децентрализировать свой бизнес», - заявил А.РАР.

По словам эксперта, ЕС не хочет на своей территории, на своём рынке терпеть старые энергетические монополии, которые занимаются и производством, и транспортом, и самой продажей нефти, газа, электричества на европейском рынке.

«ЕС с 2002 года ведёт такую политику, старается её внедрить, но за последний год это и получалось, и не получалось. Не получалось потому, что трудно бороться с очень мощными монополиями. И, в то же время, такая компания, как «Газпром» имеет другую стратегию на европейском рынке, причём вложила в неё большие деньги: прокладка новых труб, создание дочерних компаний, создание партнёрских отношений с крупными монополиями Запада по продаже своего газа в Европу. И сейчас «Газпром» действительно находится в очень сложном положении, потому что ему, в принципе, по новым правилам игры, запрещают вести тот бизнес в Европе, на который он нацелен был последние 20 лет. Это, конечно, очень сильный удар по «Газпрому», - считает А.РАР.

В настоящее время, по словам немецкого политолога, «Газпром» пытается обойти правила Евросоюза, заключает какие-то свои соглашения, ищет лазейки, исключения из правил для себя.

«Однако Европейская комиссия считает, что уже слишком много было сделано исключений для «Газпрома», в том числе - разрешение прокладки Nord Stream, который тоже исключение из правил. И в отношении South Stream ЕС уже не хочет идти на такие уступки для «Газпрома», «Газпром» должен полностью подчиняться новым правилам игры - так называемому пакету новой политики либерализации, которую проводит ЕС. Поэтому, поскольку есть подозрение, что «Газпром» пытается всё равно где-то обходить, находить новые лазейки для себя и не следовать политике, которую в ЕС сейчас разрабатывает Европейская комиссия, сейчас мы находимся в очень серьёзном конфликте. Между потребителями – организациями потребительского рынка – с одной стороны, с другой стороны – самым крупным производителем – «Газпромом», который тоже не хочет отказываться от бизнеса в Европе», - сказал А.РАР.

Эксперт отметил, что на данный момент ему сложно прогнозировать, чем закончится эта ситуация. «Чем это закончится, я могу с трудом себе представить. Потому что для «Газпрома» потеря европейского рынка – она реальна, и ему сложно с таким положением свыкнуться. Тем более что «Газпром» столько вложил в европейский рынок, и в Европе есть очень много компаний, которые хотят работать. И поэтому вопрос возникает – где будет Европа получать свой газ, если не из России и не из тех стран-потребителей, которые будут этот самый газ продавать в Европу?», - отметил А.РАР.

В то же самое время, добавил эксперт, «есть надежда, что ЕС найдёт свои источники альтернативной энергии. Если не сейчас, то через 20 лет».

«Очень много вопросительных знаков, очень много неясностей. Ситуация усложняется тем, что и та, и другая сторона сейчас, на нервной почве, - естественно, потому что вопрос стоит очень серьёзно - кого-то куда-то не пускает, заставляет уезжать, проверки проводятся не только в «Газпроме», а и в дочерних фирмах. Все это может привести к серьёзным конфликтам, которые так быстро не забудутся. Конечно, это чревато дестабилизацией на энергетических рынках Европы», - считает немецкий эксперт.