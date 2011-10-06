Парламент усовершенствовал систему тарифообразования на электроэнергию из биогаза

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в статью 171 Закона Украины "Об электроэнергетике" относительно совершенствования системы тарифообразования на электроэнергию, произведенную из биогаза.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 349 народных депутатов из 401, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом устанавливается, что величина "зеленого" тарифа для субъектов ведения хозяйства, которые производят электрическую энергию из биомассы (неископаемого биологически возобновляемого вещества органического происхождения, при биологическом разложении) в виде продуктов, остатков и отходов сельского хозяйства (растениеводства и животноводства), пищевой промышленности, лесного хозяйства и технологически связанных с ними отраслей промышленности, которые могут быть использованы в качестве топлива, с целью превращения энергии, которая содержится в них, устанавливается на уровне розничного тарифа для потребителей второго класса напряжения на январь 2009 года, умноженного на коэффициент "зеленого" тарифа для электроэнергии, произведенной из биомассы.

Действующий закон дополнен положениями, согласно которым, в частности, в случае производства электроэнергии субъектами ведения хозяйства на объектах электроэнергетики, которые используют альтернативные источники энергии с частичным использованием традиционных источников энергии, "зеленый" тариф устанавливается на объем электроэнергии, произведенный с использованием только альтернативных источников энергии. При этом доля использования альтернативных источников должна составлять не менее 50% всех задействованных на объекте источников энергии.