«Укртрансгаз» накопил в ПХГ 20,4 млрд. куб. м газа

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» по состоянию на сегодня накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 20,4 млрд. куб. м природного газа.

Об этом сказал главный инженер ДК «Укртрансгаз» Игорь ЛОХМАН в ходе производственного совещания главных инженеров филиалов компании на Богородчанском производственном управлении подземного хранения газа филиала УМГ «Прикарпаттрансгаз», сообщили УНИАН в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

«В подземных хранилища газа уже находится 20,4 млрд. куб. м. природного газа, который позволит пройти осенне-зимний отопительный период. Процесс закачивания газа продолжается», – сказал он.

И.ЛОХМАН отметил, что в течение 9 месяцев 2011 года газотранспортная система в целом работала надежно и выполняла возложенные на нее функции бесперебойной транспортировки газа как для потребителей Украины, так и для потребителей Европы.

Главный инженер ДК «Укртрансгаз» сделал акцент на том, что в связи с осуществлением мероприятий по подготовке объектов компании к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года газотранспортная система готова к стабильной работе в осенне-зимний период.

Напомним, что Богородчанское производственное управление подземного хранения газа (ПУПХГ) обеспечивает надежность транзита газа на экспорт магистральными газопроводами: «Союз», «Уренгой-Помары-Ужгород», «Прогресс», а также эксплуатирует Богородчанское подземное хранилище газа, которое характеризуется стабильной эксплуатацией, объем активного газа в подземном хранилище газа (ПХГ) ежегодно достигает проектного уровня 2,3 млрд. куб. м.

Расположение Богородчанского ПСГ последним на пути газа в ужгородском направлении и непосредственная его близость к государственной границе вывели его в ряд уникальных подземных хранилищ газа Европы.

В 2009 году была выполнена реконструкция и введена в эксплуатацию установка для осушки газа. Это позволяет выполнять обязательство по соблюдению надлежащих физико-химических параметров природного газа, регламентированных в техническом соглашении об условиях приема-передачи природного газа.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» имеет одну из мощнейших в Европе сетей подземных хранилищ газа (ПХГ), которая является важной неотъемлемой технологической составляющей газотранспортной системы Украины.

На сегодня компания эксплуатирует 12 ПХГ. Общая активная емкость подземных газовых хранилищ составляет 31 млрд. куб. м.