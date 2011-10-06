ВР упорядочила функции органов государственного надзора в электроэнергетике

Верховная Рада приняла с предложениями Президента Украины Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" об упорядочении функций органов государственного надзора в электроэнергетике.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 255 народных депутатов из 396 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что нарушение требований нормативно-правовых актов и нормативных документов по технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования субъектов электроэнергетики, субъектов отношений в сфере теплоснабжения и потребителей электрической энергии влечет за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан от одного до пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, предупреждение или наложение штрафа на работников от одного до восьми не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, наложение штрафа на должностных лиц от одного до десяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Уклонение от выполнения или несвоевременное выполнение предписаний должностных лиц центрального органа исполнительной власти по государственному энергетическому надзору или распоряжений его органов об устранении нарушений требований нормативно-правовых актов и нормативных документов по технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования субъектов электроэнергетики, субъектов отношений в сфере теплоснабжения и потребителей электрической энергии влечет за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан от одного до пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, предупреждение или наложение штрафа на работников от одного до восьми не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, наложение штрафа на должностных лиц от одного до десяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Государственный надзор (контроль) в электроэнергетике осуществляется центральным органом исполнительной власти по государственному энергетическому надзору.

Центральный орган исполнительной власти по государственному энергетическому надзору осуществляет государственный надзор (контроль) за электрическими, тепловыми, теплопользовательными установками и сетями субъектов электроэнергетики и потребителей энергии за соблюдением требований нормативно-правовых актов, нормативных документов по технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергетического оборудования потребителей энергии и субъектов электроэнергетики, испытанию и ремонту энергоустановок и сетей, режимов снабжения и потребления электрической и тепловой энергии, выполнению работ по проектированию энергоустановок и сетей и подтверждению их готовности к работе, которые являются вспомогательными мерами для обеспечения постоянного функционирования объединенной энергетической системы Украины.