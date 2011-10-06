Поставки природного газа через территорию Украины за 9 месяцев составили 102,4 млрд. куб. м

Поставки природного газа через территорию Украины за 9 месяцев 2011 года составили 102,4 млрд. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный инженер ДК «Укртрансгаз» Игорь ЛОХМАН сегодня на совещании «Подготовка объектов газотранспортной системы ДК «Укртрансгаз» к работе в осенне-зимний период 2011/2012 гг.» в Богородчанском производственном управлении подземного хранения газа Ивано-Франковской области.

По его словам, в этом году увеличился транзит газа в страны Европейского Союза. «Поступления газа через территорию Украины за 9 месяцев 20011 года составили 102,4 млрд. куб. м, из них импортированный газ для Украины - около 35,6 млрд. куб. м, - отметил И.ЛОХМАН. – Общий транзит природного газа по территории Украины составил 78,2 млрд. куб. м, что на 7,7 млрд. куб. м больше, чем за такой же период 2010 года. Из них в страны Западной Европы - 76 млрд. куб. м и Молдову – 2,2 млрд. куб. м».

И.ЛОХМАН также сообщил, что в 2011 году «наблюдается увеличение потребления газа в Украине». По его словам, это происходит за счет, в первую очередь, предприятий металлургии, химической промышленности. «То есть идет рост потребления природного газа промышленной группой потребителей, и это не может нас не радовать», - сказал он.

Справка УНИАН. Богородчанское производственное управление подземного хранения газа обеспечивает надежность транзита газа на экспорт по магистральным газопроводам: "Союз", "Уренгой-Помары-Ужгород", "Прогресс", а также эксплуатирует Богородчанское подземное хранилище газа, которое характеризуется стабильной эксплуатацией, объем активного газа в подземном хранилище газа ежегодно достигает проектного уровня 2,3 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» имеет одну из мощнейших в Европе сетей подземных хранилищ газа, что является важной неотъемлемой технологической составляющей газотранспортной системы Украины.

На сегодняшний день компания эксплуатирует 12 ПХГ. Общая активная вместимость подземных газовых хранилищ составляет 31 млрд. куб. м.