"Квазар" снижает цены на солнечные батареи на 20%

Вишневое (Киевская обл.) ПАО "Квазар" (Киев) снижает крупнооптовые цены на солнечные батареи в среднем на 20% в результате введения налоговых льгот для производителей оборудования, которое используется в альтернативной энергетике, сообщил директор департамента Solar A.A. Александр ЮДЕНКО.

"С понедельника мы снижаем цены на батареи приблизительно на 20%, это по крупному опту", - сказал он журналистам в Вишневом (Киевская обл.) в четверг в ходе пресс-тура, организованного Государственным агентством Украины по энергоэффективности и энергосбережению.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам директора департамента, снизить цену продукции удалось благодаря усовершенствованию технологии, удешевлению сырья, а также вводимым налоговым льготам.

"Мы учли, что теперь не будем платить налог на 80% прибыли от продажи продукции", - отметил А.ЮДЕНКО. Он отметил, что ранее 1 кВт установленной мощности автономной системы (включая солнечные батареи, инверторы, контроллеры и аккумуляторы) обходился покупателям в EUR4 тыс. "50-60% от этой суммы – стоимость солнечных батарей, которые станут более доступными", - уточнил он.

В свою очередь, 1 кВт гелиосистемы для выдачи электроэнергии в общую сеть (без аккумуляции) ранее обходился покупателям в EUR2 тыс.

Представитель предприятия подчеркнул, что в этом году продажи гелиосистем на внутренний рынок существенно возросли. "Приведенная годовая мощность "Квазара" - около 20 МВт. В 2010 году на украинском рынке мы реализовали менее 1% своей продукции (менее 200 кВт - ИФ) … За девять месяцев текущего года мы уже продали порядка 240 кВт, ежемесячно зарабатываем на украинском рынке около 1 млн грн", - сказал А.ЮДЕНКО.

По словам директора департамента "Квазар", предприятие рассчитывает на дальнейший рост украинского рынка и в 2012 году. "Если будет существенный спрос, мы готовы нарастить мощности: для этого есть и производственные площади, и квалифицированные кадры", - резюмировал он.

Как сообщалось, первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ в конце сентября сообщил, что правительство утвердило перечень энергоэффективной и энергосберегающей продукции, материалов и оборудования для возобновляемой энергетики, производителям которых будут предоставлены налоговые льготы. По его словам, речь идет о товарах отечественного производства, 80% прибыли предприятий от продажи которых на территории Украины освобождается от налогообложения.

«Только развитие отечественных технологий и соответствующего массового производства позволит достичь запланированных нами структурных сдвигов в экономике. Это реализация положений Налогового кодекса по поддержке отечественного высокотехнологичного машиностроения. Высвобожденные в связи с предоставлением налоговой льготы средства отечественные предприятия смогут направить именно на развитие такого производства», - заявил А.КЛЮЕВ.

Справка УНИАН.Публичное акционерное общество «Квазар», крупнейший производитель изделий PV-энергетики, интегральных схем и кремниевых пластин в Восточной Европе.

Производит фотоэлектрические моно- и поликристаллические преобразователи, модули мощностью от 1 до 200 Ватт, солнечные зарядные устройства, источники питания разной мощности и функциональности, системы автономного энергоснабжения бытовых и промышленных объектов.

Большая часть продукции экспортируется в Германию, Францию, Италию, на Ближний Восток и в Африку.

