Цена нефти растет на фоне ситуации в США

На мировых торгах в пятницу, 7 октября, цены на нефть растут в преддверии публикации статданных по безработице в США, а также решениях Европейского центробанка о поддержке экономики.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,3 доллара, или на 0,35% - до 82,88 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,27 доллара, или на 0,26% - до 106 долларов за баррель.

Как ожидают эксперты, уровень безработицы в США в сентябре сохранился на отметке 9,1%, а число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе страны увеличилось на 50 тысяч, передает Bloomberg.

Европейский центральный банк в четверг объявил о намерении возобновить с ноября текущего года покупки обеспеченных облигаций банков на первичном и вторичном рынках за счет прямых покупок. Объем программы - 40 миллиардов евро, она должна быть полностью выполнена к концу октября 2012 года. Регулятор также проведет два безлимитных аукциона сроком примерно на год в октябре и декабре текущего года. Краткосрочные безлимитные аукционы (на срок, как правило, семь дней) будут проводиться как минимум до 10 июля 2012 года. ЕЦБ также назначил трехмесячные безлимитные аукционы на 25 января, 29 февраля, 28 марта, 25 апреля, 30 мая и 27 июня 2012 года.