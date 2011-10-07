«Укргазвыдобування» реализовала на аукционе 11,6 тыс. тонн нефтепродуктов

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», 6 октября на аукционе №21НП на Товарной бирже «Первая независимая биржа» (ТБПНБ) реализовала 11,56 тыс. тонн нефтепродуктов собственного производства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТБПНБ.

В частности, компания реализовала на аукционе: бензин А-76 – 6,93 тыс. тонн по средней цене 11 283,49 грн./тонна (стартовая цена 11 410,00 грн./тонна); бензин А-92 – 0,6 тыс. тонн по средней цене 11 340,00 грн./тонна (стартовая цена 11 510,00 грн./тонна); бензин А-95 – 0,09 тыс. тонн по средней цене 11 490,00 грн./тонна (стартовая цена 11 710,00 грн./тонна); дизельное топливо – 2,88 тыс. тонн по средней цене 9 793,75 грн./тонна (стартовая цена 9 960,00 грн./тонна).

Также компания реализовала на аукционе уайт-спирит, битум нефтяной кровельный БНП 40/180 и др.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является наибольшей газодобывающей компанией Украины, которая обеспечивает свыше 70% от общей добычи газа в стране. Ведущим подразделением по переработке в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод, который осуществляет производство автомобильных бензинов марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельного топлива, сжиженного газа, уайт-спирита, мазута, битума и других нефтепродуктов.