Нафтогаз уже закупил необходимый объем газа для зимнего периода

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что «Нафтогаз» закупил необходимый объем газа для обеспечения народного хозяйства Украины в зимний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Николай Азаров сказал сегодня во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

По словам премьера, компания «Нафтогаз» «закупила столько газа, сколько нужно для обеспечения народного хозяйства Украины на зимний период». Между тем, в вопросе народного депутата Александра ГУДЫМЫ (фракция «БЮТ-Батьківщина») речь шла о том, что в СМИ появилась информация, что компания «Черноморнефтегаз», которая является дочерней компанией "Нафтогаза", закупила бурильные установки по таким высоким ценам, что нанесен «ущерб национальным интересам государства». Депутат спросил: «Готов ли премьер-министр Н.АЗАРОВ сидеть в тюрьме?».

Напомним, 6 октября главный инженер ДК «Укртрансгаз» Игорь ЛОХМАН заявил, что ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» по состоянию на 6 октября накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 20,4 млрд. куб. м природного газа.

«В подземных хранилища газа уже находится 20,4 млрд. куб. м. природного газа, который позволит пройти осенне-зимний отопительный период. Процесс закачивания газа продолжается», – сказал он.

И.ЛОХМАН отметил, что в течение 9 месяцев 2011 года газотранспортная система в целом работала надежно и выполняла возложенные на нее функции бесперебойной транспортировки газа как для потребителей Украины, так и для потребителей Европы.

Главный инженер ДК «Укртрансгаз» сделал акцент на том, что в связи с осуществлением мероприятий по подготовке объектов компании к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года газотранспортная система готова к стабильной работе в осенне-зимний период.

Справка УНИАН. ДК «Укртрансгаз» имеет одну из мощнейших в Европе сетей подземных хранилищ газа (ПХГ), которая является важной неотъемлемой технологической составляющей газотранспортной системы Украины.

На сегодня компания эксплуатирует 12 ПХГ. Общая активная емкость подземных газовых хранилищ составляет 31 млрд. куб. м.