"Нафтогаз" закупил необходимый объем газа для зимы - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что «Нафтогаз» закупил необходимый объем газа для обеспечения народного хозяйства Украины в зимний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины.

По словам премьера, компания «Нафтогаз» «закупила столько газа, сколько нужно для обеспечения народного хозяйства Украины на зимний период». Между тем, в вопросе народного депутата Александра ГУДЫМЫ (фракция «БЮТ-Батьківщина») речь шла о том, что в СМИ появилась информация, что компания «Черноморнефтегаз», которая является дочерней компанией "Нафтогаза", закупила бурильные установки по таким высоким ценам, что нанесен «ущерб национальным интересам государства». Депутат спросил: «Готов ли премьер-министр Н.АЗАРОВ сидеть в тюрьме?».