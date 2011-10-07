Афины. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о готовности Украины построить в Греции солнечную электростанцию, а также о возможностях украинского бизнеса принимать участие в программе приватизации греческих объектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Афинах на украинско-греческом бизнес-форуме, который проходит в рамках государственного визита Президента Украины в Грецию.

«Я внес предложение господину Президенту (Греции) во время нашего разговора о строительстве солнечной электростанции на территории Греции «под ключ». Мы такую возможность имеем и готовы это сделать в любое время, если такие предложения будут от наших партнеров», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Также, по его словам, Украина готова рассматривать предложения участия украинского бизнеса в программе приватизации, провозглашенной правительством Греции.

В свою очередь Президент Греции Каролос ПАПУЛИАС отметил, что Украина и Греция имеют большие перспективы сотрудничества в сфере энергетики, судостроения, АПК, туризма, внедрение научных технологий и т. п.

«Надеюсь, что сегодняшняя встреча, переговоры дают возможность для заключения новых контрактов», - сказал Президент Греции, обращаясь к представителям деловых кругов двух стран.