Создано СП для строительства морского участка «Южного потока»

Москва. В Цуге (Швейцария) зарегистрировано совместное предприятие «Саут Стрим Трэнспорт АГ» (South Stream Transport AG) .

Как сообщили УНИАН в ООО «Газпром экспорт», СП займётся проектированием, финансированием, строительством, эксплуатацией и обслуживанием морского участка газопровода «Южный поток».

Управляющим директором нового совместного предприятия назначен Главный исполнительный директор проекта «Южный поток» Марсель КРАМЕР. Уставный капитал СП сформирован в размере 100 тыс. швейцарских франков.

Планируется, что морской участок газопровода пройдет по дну Черного моря от российского побережья до Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит около 900 километров на максимальной глубине, превышающей два километра. Далее «Южный поток» пройдет по территориям Болгарии, Греции, Сербии, Венгрии, Словении и Австрии.

Доли в морском участке проекта «Южный поток» распределены следующим образом: "Газпром" — 50%, ENI — 20%, Wintershall Holding и EDF — по 15%.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы.