Беларусь продаст «Белтрансгаз» «Газпрому» при условии гарантированного транзита - Лукашенко

Минск. Беларусь подтверждает, что продаст «Газпрому» 50% акций «Белтрансгаза» при условии гарантированного транзита газа через Беларусь.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил на пресс-конференции для представителей российских СМИ.

Он подчеркнул, что в качестве условия продажи 50% акций «Белтрансгаза» белорусская сторона выдвигает требование о прокачке российского газа через территорию Беларуси.

«Ну что, я продам трубу, а вы (Россия – УНИАН) не будете по ней качать газ на запад, будете по «Северному потоку»? Так какой смысл мне продавать ее? Поэтому мы говорим «Газпрому» так: мы вам эту трубу продадим, но с условием, что она будет задействована, что вы ее не перекроете, не закроете. Это тоже наши доходы», - отметил президент Беларуси.

По словам А.ЛУКАШЕНКО, «Газпром» долго сопротивлялся.

«Тогда мы сказали: мы не будем продавать. Нам надо, чтобы это предприятие в Беларуси осталось и работало. Наконец, договорились. Миллер приехал, говорит: да, мы согласны. Тогда и мы согласны», - сказал А. ЛУКАШЕНКО.