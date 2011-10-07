Украина за 9 месяцев увеличила добычу угля на 9,6%

Угледобывающие предприятия Украины, по оперативным данным, в январе-октябре 2011 года увеличили добычу рядового угля на 9,6%, или на 5,298 млн. тонн, - до 60,697 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Добыча коксующегося угля за 9 месяцев т.г. выросла на 4,4%, или 783,4 тыс. тонн, – до 18,586 млн. тонн, энергетического – выросла на 12%, или 4,514 млн. тонн, – до 42,111 млн. тонн.

При этом добыча угля в сентябре 2011 года выросла на 7,7%, или на 474 тыс. тонн, – до 6,648 млн. тонн, по сравнению с сентябрем 2010 года.

Предприятия Минуглепрома в январе-октябре т.г. нарастили добычу рядового угля на 1,8%, или на 507 тыс. тонн, до 28,674 млн. тонн, в том числе коксующегося добыто – 5,674 млн. тонн, энергетического – 23 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины в 2010 году увеличили добычу угля на 4%, или 2,863 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 75,166 млн. тонн.

В 2009 году Украина сократила добычу угля на 7%, или 5,436 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом, – до 72,219 млн. тонн.

Справка УНИАН. В ведении Минэнергоугля находится 20 угледобывающих объединений и 5 самостоятельных шахт.