Украина готова приобщиться к строительству нефте- и газотранспортных объектов в Греции - Янукович

Украинские предприятия готовы принять участие в строительстве нефте- и газотранспортных объектов на территории Греции.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на украинско-греческом форуме бизнеса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что украинские предприятия имеют большой опыт в сфере проектирования, строительства, обслуживания и эксплуатации объектов транспортно-энергетической инфраструктуры.

Президент выразил убеждение, что неблагоприятная сегодня экономическая ситуация в мире «не должна тормозить развитие двустороннего сотрудничества» в таких приоритетных для экономик Украины и Греции сферах, как судостроение, транспорт, энергетика, агропромышленный комплекс, туризм, инвестиционное сотрудничество, наука и технологии.

«В ходе переговоров с высшим руководством Греции мы достигли понимания относительно необходимости реализации конкретных перспективных проектов по упомянутым направлениям. Мы принципиально договорились, что наши правительства должны обеспечить надлежащие условия для того, чтобы предприниматели обеих стран имели возможность успешно развивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.