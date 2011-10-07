"Газпром" и Petroleos de Venezuela S.A. создают СП по разработке месторождения газа в Венесуэльском заливе

Москва. В Каракасе (Венесуэла) сегодня был подписан Меморандум о взаимопонимании между ОАО «Газпром» и государственной компанией "Petroleos de Venezuela S.A." (PdVSA) о возможности создания совместного предприятия по разработке месторождения природного газа «Робало» в Венесуэльском заливе.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», в соответствии с документом. PdVSA предоставит ОАО «Газпром» предложения по условиям участия в разработке месторождения, а также геологическую информацию о проекте.

Меморандумом также предусматривается проведение переговоров с целью определения схемы работы по проекту, принципов долевого участия и иных аспектов, связанных с освоением месторождения «Робало».

Сторонами была подчеркнута взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего сотрудничества по реализации новых экономически привлекательных проектов в нефтегазовой сфере.

Справка УНИАН. Доказанные запасы природного газа в Венесуэле превышают 5 трлн. куб. м – второе место в западном полушарии после США. На территории Венесуэлы ежегодно добывается около 22,9 млрд. куб. м газа (в основном, попутного нефтяного). Доказанные запасы нефти страны составляют 28,2 млрд. т. Крупнейшими регионами добычи нефти являются Маракайбо, Фалкон, Ориентал и Апуре.