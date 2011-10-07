Язев заявил, что Украина будет вынуждена покупать дорогой газ у России

Президент Российского газового общества, вице-спикер Госдумы РФ Валерий ЯЗЕВ, заявил, что Украина будет вынуждена выполнять действующий контракт без снижения стоимости газа.

Об этом В. ЯЗЕВ сказал собственному корреспонденту УНИАН в РФ.

«По Украине все будет хорошо потому, что Украине деваться некуда. Будет газ брать в необходимом количестве, платить все, что положено», - сказал В.ЯЗЕВ.

Отвечая вопрос, чем могут завершиться переговоры между Украиной и «Газпромом» после встречи Президента Украины Виктора ЯНКОВИЧА с российским руководством в Завидово, он ответил: «У нас нет оснований понижать цену».

По его словам, для положительного решения этого вопроса Украине необходимо вступить в Таможенный союз и ЕЭП, а также «Нафтогазу» интегрироваться в «Газпром».

«После этого, конечно, газ будет дешевле для потребителей – это 100%», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в резиденции российского президента «Завидово» состоялись переговоры президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДЕДЕВА, а также премьер-министра России Владимира ПУТИНА.

По словам Главы Украинского государства, на них достигнут существенный прогресс в газовых переговорах между двумя государствами.