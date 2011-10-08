В Первомайске без газа остались 20 домов

В городе Первомайск Луганской области по улице Полевой неизвестным транспортным средством был совершен наезд на опору газопровода.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области, в результате был поврежден газопровод среднего давления диаметром 50 мм. От газоснабжения было отключено 20 домов, в которых проживают 65 граждан.

В настоящее время утечка газа устранена. Пострадавших нет.