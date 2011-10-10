В Индии протестуют против строительства АЭС

Противники АЭС "Куданкулам", которая сооружается в Индии с помощью специалистов из РФ, возобновили в воскресенье на юге страны массовые протесты против пуска этой станции и провели демонстративную голодовку.

Как передает РИА «Новости», по данным индийских телеканалов, в акции, которая прошла неподалеку от АЭС в южном индийском штате Тамилнад, приняли участие более 7 тыс. человек. При этом ряд протестующих продолжают голодовку.

Как сообщило информационное агентство IANS, участники движения против АЭС заявили, что решили возобновить протесты, поскольку не удовлетворены результатами встречи делегации их представителей с премьер-министром Манмоханом СИНГХОМ, которая прошла в минувшую пятницу в Нью-Дели.

"Мы будем продолжать протесты в течение трех дней в надежде, что центральное правительство примет наши требования... Если правительство не примет никаких мер, тогда мы решим, какой стратегии следовать дальше", - цитирует агентство слова одного из лидеров протестующих.

7 октября премьер-министр Индии принял делегацию противников строительства АЭС из Тамилнада. Премьеру были переданы два меморандума, в которых отражена озабоченность части населения Тамилнада появлением в штате атомной станции.

Премьер ответил, что намерен направить в район АЭС "Куданкулам" правительственную делегацию, чтобы обсудить ситуацию с местными жителями и рассмотреть на месте проблемы безопасности АЭС.

В прошлом месяце на юге Индии прошли массовые протесты против пуска АЭС "Куданкулам". Как сообщил тогда представитель Народного движения против ядерной энергии, протестующие выступают не против российских технологий, а против атомной энергетики вообще, поскольку считают ее опасной. Однако вскоре протесты были приостановлены, поскольку власти согласились выслушать противников АЭС.

Как сообщил 20 сентября генеральный директор Росатома Сергей КИРИЕНКО, первый блок АЭС "Куданкулам" планируется пустить в конце текущего года. Он отметил, что Росатом выходит на финальный этап подготовки контракта с индийскими партнерами по третьему и четвертому энергоблокам АЭС "Куданкулам", а физический пуск второго блока запланирован на первое полугодие 2012 года.