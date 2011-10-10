Ливия намерена восстановить довоенный объем добычи нефти за 15 месяцев

Ливия примерно через 15 месяцев восстановит уровень добычи нефти, существовавший до начала гражданской войны в стране.

Как передает радио «Свобода», об этом заявил глава ливийской государственной нефтяной компании Нури БЕРРУЙЕН.

По его словам, сейчас в Ливии добывается примерно четверть довоенного объема нефти.

Н.БЕРРУЙЕН отметил, что переходное правительство Ливии намерено соблюдать все ранее заключенные нефтяные контракты, но дальнейшую судьбу таких соглашений решат новые власти, которые появятся в результате выборов.