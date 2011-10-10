Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточного побережья Японии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в понедельник у восточного побережья Японии, сообщает национальный телеканал NHK.

Подземные толчки случились в 11.45 по местному времени с эпицентром в префектуре Фукусима, к северо-востоку от города Иваки на острове Хонсю.

Землетрясение ощущалось и в Токио. По данным телеканала NHK, подземные толчки никак не повлияли на ход аварийных работ на АЭС "Фукусима-1".

О жертвах, разрушениях или угрозе цунами пока не сообщается, отмечает русская служба Би-Би-Си.