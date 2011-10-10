Фьючерсы на нефть выросли на фоне позитивных данных по занятости в США

Фьючерсы на нефть в пятницу завершили день с повышением, так как улучшение ситуации на рынке труда США смогло оттеснить на второй план беспокойство относительно снижений рейтинга двух экономик Европы, передает ПРАЙМ.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки ноябрьских фьючерсов на малосернистую нефть выросли на 39 центов, или на 0,5%, до 82,98 доллара за баррель. В ходе этой сессии наблюдалась высокая волатильность, и цены оказывались на негативной территории.

Цены на нефть выросли после того, как Министерство труда США сообщило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в сентябре выросло на 103 000, причем в частном секторе было создано 137 000 рабочих мест. Согласно прогнозу экономистов, общее число рабочих мест должно было вырасти на 60 000.

Хотя этого роста было недостаточно, чтобы снизить уровень безработицы с 9,1%, он дал трейдерам некоторую надежду на то, что наблюдавшийся летом экономический спад демонстрирует некоторые признаки ослабления.

Тем не менее, часть завоеванных в начале сессии позиций была утрачена, так как внимание инвесторов переключилось на кризис в Европе. Агентство Fitch Ratings в пятницу понизило рейтинги Италии и Испании. По словам агентства, понижение рейтинга Италии отражает суверенный риск страны на фоне усиления европейского долгового кризиса.

Цены на нефть резко упали за последние недели на фоне опасений относительно ситуации в Европе, так как инвесторы избегали любых активов, спрос на которые может начать падать при замедлении мировой экономики. Котировки фьючерсов на нефть во вторник упали ниже отметки 75 долларов за баррель, до самого низкого уровня более чем за год, однако затем продемонстрировали рост в течение трех дней подряд.

Опасения относительно Греции по-прежнему широко распространены. Страна ведет переговоры с представителями Международного валютного фонда, Еврокомиссии и Европейского центрального банка после нескольких недель заседаний, посвященных новым мерам строгой экономии, которые должна принять Греция в обмен на новую помощь.

Ноябрьские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов снизились в цене на 3,84 цента, или на 1,4%, до 2,6476 доллара за галлон. Ноябрьские фьючерсы на топочный мазут снизились в цене на 0,23 цента до 2,8588 доллара за галлон.