Немецкий эксперт: Украина должна впустить западных инвесторов на свой газовый рынок

Немецкий политолог Александр РАР называет большим вопросом то, кто на самом деле зарабатывает на газе – Украина или Россия.

Как сообщает Институт Горшенина, об этом он заявил, комментируя массовые проверки офисов «Газпрома» в странах Европы.

«Сейчас легко можно понять, насколько Украина видит себя встроенной в новый рынок (энергетический) Европейского Союза. Если Украина полностью подчиняет себя правилам игры, то она должна идти на полную децентрализацию своего собственного газового бизнеса. То есть: расчленить «Нафтогаз» и впустить западных инвесторов - для того, чтобы они переняли часть этого бизнеса на территории Украины», - отметил А.РАР.

Однако, по его словам, несмотря на соответствующие декларации украинской стороны, реальных результатов интеграции Украины с Европой в данной сфере ещё не видно. «И когда это всё будет, если будет – это большой вопрос. Но только тогда Украина будет говорить с ЕС в один голос, сможет получать поддержку от ЕС, будет частью общеевропейской иерархической структуры. Пока этого не происходит. Может, это цель Украины, но я не уверен, что это действительно является целью украинской политики. Украина, скорее, хочет договориться и с Россией, - и открыть возможности российских рынков, которые очень привлекательны для Украины. К сожалению, в газовой сфере между Россией и Украиной есть очень много подводных камней, многие из них посторонним абсолютно неизвестны. Говорить о газовой цене – это одно дело, но все мы знаем, что в газовом бизнесе завязаны и другие структуры на территории Украины, в которых участвуют также и скрытые российские схемы. Кто на самом деле зарабатывает на газе – тоже большой вопрос. И многих эта ситуация устраивает – и в Украине, и в России. Мне кажется, что тут также очень сильно замешана политика. Это всё очевидно. Если, например, сегодня Украина подпишет соглашение о вступлении в Таможенный союз или теснее станет сотрудничать с ТС на условиях, которые предлагает Россия, тогда в тот же самый день - даже не на следующий, а в тот же самый день - цена на газ (для Украины) будет снижена. Поэтому мы имеем дело сейчас с очень важным политическим развитием - решается и судьба Украины. Или быть ей частью ЕС -и тогда играть по правилам игры Европы, и где-то создавать условия для того, чтобы Европа контролировала газовые рынки Украины, или наоборот, сходиться с Россией и ТС – открыть для себя большие возможности на евразийском рынке - что тоже, на самом деле, не такая уж плохая перспектива. Но тогда сразу договариваться с Россией о политических вопросах», - считает А.РАР.

Напомним, что 12 октября в Институте Горшенина пройдет круглый стол на тему: «Европейский газовый рынок: грядет революция?».