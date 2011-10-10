Предприятия ТКЭ должны срочно рассчитаться за газ – «Газ Украины»

ДК «Газ Украины» обращает внимание местных органов власти и предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на то, что теплопроизводители должны срочно рассчитаться за газ, потребленный с начала прошлого отопительного периода (2010-2011 годов, с 01.10.2010 г.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 07.10.2011 г. задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала прошлого отопительного периода 2010-2011 гг., составляет 3,99 млрд. грн. (без ПАО «Киевэнерго»). Уровень расчетов предприятий ТКЭ составляет 72%.

Наибольшая задолженность - у предприятий ТКЭ Донецкой (725 млн. грн.), Днепропетровской (625 млн. грн.), Харьковской (592 млн. грн.), Луганской (254 млн. грн.), Одесской ( 222 млн. грн.), Львовской (131 млн. грн.), Запорожской (124 млн. грн.), Киевской (111 млн. грн.) областей, а также АР Крым (191 млн. грн.) и г. Севастополь (97 млн. грн.).

Задолженность столичной энергокомпании ОАО "Киевэнерго" 2010-2011 годов составляет 1,39 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. - 75%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с 01.10.2010 г. природный газ у предприятий ТКЭ Закарпатья (43%), г. Севастополь (54%), АР Крым (61%), Луганской (63%), Ивано-Франковской (64%), Донецкой (65%), Днепропетровской (66%), Ровенской (67%), Харьковской (68%), Житомирской, Одесской (по 69%) областей.

Компания неоднократно обращалась к руководству местных органов власти и предприятий ТКЭ с просьбой ускорить оплату задолженности за природный газ.

Также в сообщении отмечено, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

Согласно требованиям Закона Украины от 08.07.2010 № 2467-VI «Об основах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. № 1729, природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями природного газа.