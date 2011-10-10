Российское газовое общество и Национальный газовый союз Украины стали партнерами

Москва. Российское газовое общество (РГО) установило партнерские отношения с Национальным газовым союзом Украины.

Об этом говорится в докладе «О роли Российского газового общества в развитии газовой промышленности: 10 лет деятельности и приоритетные цели на будущее» президента РГО Валерия ЯЗЕВА, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

«Оглядывая 10-летний путь Российского газового общества, можно смело утверждать, что деятельность нашей организации достойна высокой оценки по самым строгим мировым критериям. Нам удалось объединить более 100 предприятий газовой отрасли и установить прочные партнерские связи с аналогичными организациями Европейского Союза и Украины», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, РГО удалось консолидировать экспертный потенциал отраслевого профессионального сообщества и применить его для выработки рекомендаций органам государственной власти. Совместно с Европейским союзом газовой промышленности создан прецедент постоянного энергетического диалога между представителями газовых отраслей России и Европейского Союза, добавил он.

В.ЯЗЕВ отметил, что Российское газовое общество принимало активное участие в разрешении спорных ситуаций, связанных с транзитом природного газа через Украину. В итоге установлен режим двусторонних консультаций экспертов России и Украины.

По его словам, многие инициативы РГО в области международного сотрудничества в энергетической сфере были доведены до руководства страны и использованы при разработке проектов международных соглашений.