АЭС Украины за 9 месяцев увеличили производство электроэнергии на 1,6%

По оперативным данным, атомные электростанции, находящиеся в управлении НАЭК «Энергоатом», в январе-сентябре т.г. увеличили выработку электроэнергии на 1,55%, или 997 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 65,425 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, за 9 месяцев т.г. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) увеличила выработку электроэнергии на 20,8% – до 11,539 млрд. кВт/ч, Запорожская АЭС (ЗАЭС) – на 1,2%, до 30,198 млрд. кВт/ч.

В то же время Ривненская АЭС (РАЭС) сократила выработку на 6,87% – до 12,134 млрд. кВт/ч, Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС) без учета каскада ГЭС-ГАЭС – на 3,7% – до 11,553 млрд. кВт/ч.

Выработка электроэнергии на Ташлыкской ГЭС и Александровской ГАЭС, входящих в состав Южного энергоузла, в январе-сентябре т.г. выросла на 6,7% – до 158,4 млн. кВт/ч.

По оперативным данным, за девять месяцев т.г. «Энергоатом» отпустил ГП «Энергорынок» 60,661 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 1,3%, или 793 млн. кВт/ч, больше, чем за январь-сентябрь 2010 года. Объем товарной продукции на 9 месяцев т.г. составил 13 млрд. 408,3 млн. грн. При этом ГП «Энергорынок» рассчиталось с компанией за товарную продукцию на 91,2% (без учета платежей в счет оплаты за электроэнергию, отпущенную в прошлых периодах). С начала года задолженность «Энергорынка» перед «Энергоатомом» возросла на 1,181 млрд. грн. и на 1 октября, с учетом задолженности прошлых периодов, достигла 6 млрд. 953,9 млн. грн.

Доля генмощностей компании в отечественном производстве электроэнергии в январе-сентябре т.г. составила 55,1%, в сентябре – 48%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-сентябре 2011 года составил 72,2% против 71,1% в январе-сентябре 2010 года. При этом, по итогам девяти месяцев наибольший КИУМ был зафиксирован на ЗАЭС – 76%, наименьший – на ЮУАЭС – 61%. В январе-сентябре т.г. зафиксировано 13 учетных нарушений в работе АЭС против 17 нарушений за аналогичный период 2010 года.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» рассчитывает, что в 2010 году полезный отпуск электроэнергии генмощностями компании составит 81,583 млрд. кВт/ч, объем выработки – около 87 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В 2009 году «Энергоатом» сократил производство электроэнергии на 7,72%, или 6,962 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 83,155 млрд. кВт/ч.