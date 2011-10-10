Шахты Луганской области за 9 месяцев добыли 20,6 млн. тонн угля

За 9 месяцев текущего года угледобывающие предприятия Луганской области добыли 20 млн. 625,6 тыс. тонн топлива, плановое задание выполнено на 108,7%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

На электростанции Украины за 9 месяцев отгружено 5 млн. 555,4 тыс. тонн топлива на сумму 344 млн. 9451 тыс. грн.

Справка УНИАН. В Луганской области на сегодня действуют 8 угледобывающих предприятий, а именно: 6 государственных («Луганскуголь», «Первомайскуголь», «Донбассантрацит», «Антрацит», «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит»), а также ОАО «Лисичанскуголь» и ПАО «Крснодонуголь».