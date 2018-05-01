Полмиллиарда на бюджетную энергоэффективность: игра стоит свеч?

В бюджете Украины на 2012 год предусмотрено 502,7 млн для реализации "Государственной целевой программы энергоэффективности и развития производства энергоносителей с возобновляемых источников".

По словам главы Госэнергоэффективности Николая Пашкевича все эти средства будут направлены на осуществление проектов в бюджетной и коммунальной сфере. "Государственных средств никогда не хватит на модернизацию всей экономики. Но мы можем показать пример, выступить катализатором процессов. Проще всего это сделать в бюджетной, коммунальной сфере", - отмечает он.

Другими словами, деньги пойдут на оборудование школ, больниц энергоэффективными системами обогрева и водоснабжения, замену устаревшего оборудования коммунальных котельных на новые биотопливные котлы и когенерационные установки.

Ответственный выбор

В Украине всегда остро стояла проблема эффективного использования бюджетных средств. Потому, прежде чем финансировать проект, необходимо тщательно проверить, действительно ли он выгоден для государства, будет ли он способствовать уменьшению вредных выбросов и сокращению потребления импортного газа.

В этот раз власти всерьез подошли к решению этой проблемы: на прошлой неделе Министерство экономического развития и торговли обнародовало проект порядка конкурсного отбора энергоэффективных проектов для предоставления им государственной поддержки.

В этом документе четко выписаны условия проведения отбора – начиная от сроков подачи заявок и заканчивая тем, во сколько балов оценивается каждый из параметров проекта.

К примеру, для проекта внедрения тепловых насосов в бюджетном учреждении оценке подлежит: сокращение расходов на отопление после его реализации, сокращение выбросов загрязняющих веществ, срок реализации и окупаемости проекта.

По каждому из пунктов проект может набрать от 0 до 3 баллов. Далее баллы суммируются, и государственную поддержку получает тот проект, который набрал больше других. Таким образом, полностью исключается коррупционная составляющая, а победить в конкурсе могут лишь экономически выгодные и полезные для окружающей среды проекты.

Гривна к евро

По мнению Н.Пашкевича, вкладывая бюджетные деньги в энергоэффективность, Украина демонстрирует зарубежным инвесторам, что развитие этого направления является приоритетным для нашей страны.

"Средства из государственного бюджета на эти цели позволят привлечь иностранные инвестиции с расчета 10 гривен инвестиций на 1 гривну бюджетных средств", - считает он.

Стоит отметить, что существует немало механизмов привлечения денег на энергоэффективные цели: от прямого инвестирования, торговли "углеродными квотами" и до кредитной поддержки проектов. По каждому из названных направлений сейчас наметился существенный прогресс.

К примеру, средства, полученные предыдущей властью от продажи Японии углеродных единиц, наконец-то пошли по назначению. В текущем году за японские деньги была проведена тепловая санация Крымского республиканского учреждения "Клинический госпиталь инвалидов и ветеранов войны", отобраны объекты для дальнейшей реконструкции. Это открывает путь для успешного применения киотских механизмов и в будущем.

Европейские финансовые учреждения с все большим интересом рассматривают украинские проекты, к тому же ЕБРР и ЕИБ считают энергоэффективность одним из приоритетных направлений.

Отличным сигналом для иностранных банков стало выделение Европейским союзом первого транша на поддержку "Государственной целевой программы энергоэффективности и развития производства энергоносителей с возобновляемых источников". На первом этапе Украина получит EUR31 млн, а в дальнейшем сумма увеличиться до EUR70 млн

Инициатива снизу

Облгосадминистрации уже подали в Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению более полутысячи проектов для реализации за средства целевой программы. По словам Н.Пашкевича проекты существенно отличаются как масштабом, так и уровнем подготовки.

Профильное ведомство предварительно отобрало около двух сотен из них, но финальное решение будет за конкурсной комиссией. Не исключено, что из полутысячи проектов останется лишь пятая часть, однако все они будут действительно качественными и выгодными для государства.

Частный бизнес также не остается в стороне – промышленность меняет двигатели на более эффективные, внедряет системы светодиодного освещения, строит собственную когенерацию. К сожалению, пока такая практика еще не стала всеобщей, но, всему свое время.

Покупаем украинское

Независимо от того, в какой сфере реализуется энергоэффективный проект, он сослужит двойную службу для экономики нашей страны. Ведь для внедрения новых технологий совсем не обязательно закупать иностранную технику и материалы – в Украине налажен выпуск тепловых насосов, пиролизных котлов, другой техники.

На текущей неделе правительство приняло стратегическое решение – предоставить налоговые льготы производителям энергоэффективного оборудования: 80% прибыли от продажи их продукции будет освобождено от уплаты налогов.

"Это реализация положений Налогового кодекса по поддержке отечественного высокотехнологичного машиностроения. Высвобожденные в связи с предоставлением налоговой льготы средства отечественные предприятия смогут направить на развитие такого производства", - говорит первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев.

Таким образом, отечественные производители смогут успешно конкурировать с зарубежными компаниями.

Что в итоге?

За счет реализации программы энергосбережения до 2015 года Украина планирует довести долю энергоносителей, получаемых из возобновляемых источников и альтернативных видов топлива до 10% от общего энергобаланса.

Естественно, в 2012 влияние программы не будет столь ощутимым, однако именно в следующем году будут заложены фундаменты дальнейшего повышения энергоэффективности во всех отраслях экономики, коммунальной сфере.

Для достижения поставленных целей придется приложить много усилий, однако игра однозначно стоит свеч.

Иван Романюк