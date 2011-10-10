Цены на нефтепродукты в Украине снизились в среднем на 2,2%

С 3 по 10 октября 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 0,7-3,3% (в среднем на 2,2%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 3 по 10 октября 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – снизились на 2,3%, или 270 грн./тонна, – до 11 540 грн./тонна;

на бензин А-92 – снизились на 2,5%, или 300 грн./тонна, – до 11 600 грн./тонна;

на бензин А-95 – снизились на 3,3%, или 400 грн./тонна, – до 11 730 грн./тонна;

на дизельное топливо – снизились на 0,7%, или 70 грн./тонна, – до 9 970 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.