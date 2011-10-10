Сегодня в Киеве началась подача тепла в жилые дома

Сегодня в Киеве началась подача теплоносителя в жилищный фонд города. Подключение домов к централизованному отоплению будет осуществляться согласно утвержденному графику.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

В соответствии с распоряжением КГГА, подключение систем теплоснабжения в Киеве началось 5 октября и будет проходить в три этапа. Сейчас продолжается выполнение первых двух этапов: подключение детсадов, роддомов, больниц и заведений образования.

По информации Главного управления жилищного хозяйства КГГА, по состоянию на 8.00 10 октября подключено 87,6% дошкольных учебных заведений, 22,8% общеобразовательных учебных заведений и 47,3% заведений здравоохранения.

Третий этап начался своевременно, он предусматривает подключение жилых домов.

Во время рабочего совещания с руководителями главных управлений и коммунальных предприятий первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК напомнил, что перед коммунальщиками стоит задача обеспечить стабильный и безаварийный процесс подключения домов к отоплению.

Как сообщал УНИАН, 7 октября на расширенном заседании коллегии КГГА председатель горгосадминистрации Александр ПОПОВ поручил в ближайшие дни сосредоточить усилия на завершении подключения к теплу объектов социальной сферы и с понедельника, 10 октября, начать подачу тепла в жилые дома.

«Нам нужно освободить персонал от бюджетной сферы и сосредоточить усилия на жилищном фонде. С понедельника начинаем подключение жилищного фонда, с 10 числа. Если есть проблемные вопросы, то их нужно решать очень быстро, оперативно», - подчеркнул А.ПОПОВ.