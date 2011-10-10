Расходы общего фонда на угольную отрасль увеличены на 1 056 млн. грн.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон № 3768-VI «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» относительно выплаты заработной платы шахтерам».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (относительно выплаты заработной платы шахтерам)».

Данным законом увеличены на 1 056 млн. грн. расходы общего фонда государственного бюджета по бюджетным программам “Реструктуризация угольной и торфодобывающей промышленности, в том числе погашение задолженности за потребленную в прошлых периодах электрическую энергию в сумме 541 000 тыс. грн.” (на 120 млн. грн.) и “Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции” (на 936 млн. грн.). Источником покрытия дополнительных расходов государственного бюджета предлагается определить увеличение поступлений налога на прибыль предприятий на соответствующую сумму.