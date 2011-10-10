Премьеры РФ и Турции обсудили возможность продления поставок российского газа через Украину

Москва. Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН и премьер-министр Турции Реджеп ЭРДОГАН обсудили возможность продления поставок российского газа по Западному коридору (по территории Украины, Румынии и Болгарии) через другую турецкую компанию после истечения срока действия текущего контракта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ по итогам телефонного разговора глав правительств двух стран.

«Главы правительств обменялись мнениями о перспективах продолжения поставок газа по Западному коридору с учетом отказа одной из турецких компаний продлевать контракт после истечения срока действия с акцентом на возможность возобновления поставок через другую турецкую компанию», - говорится в сообщении.

Наряду с этим премьеры подробно обсудили тему реализации проекта нефтепровода Самсун-Джейхан и строительство АЭС «Аккую». Кроме того, В.ПУТИН и Р.ЭРДОГАН детально остановились на теме строительства газопровода «Южный поток».

Как сообщал УНИАН, 3 октября турецкий министр энергетики Танер ЙЫЛДЫЗ сообщил, что Турция решила не продлевать соглашение с Россией о поставках газа по «западному маршруту» в связи с тем, что российская сторона отказалась снижать цену на топливо.

Глава Минэнерго Турции 29 сентября предупреждал о возможности пересмотра соглашения, подписанного в 1986 году, если в Москве не снизят цену на газ. Срок действия этого документа, предусматривающего ежегодные поставки Турции около 6 миллиардов кубометров газа, истекает в декабре.

Министр энергетики Турции выразил надежду, что новое соглашение с «Газпромом» о поставках газа по «западному маршруту» будет подписано не государством, а частным сектором.

Как ранее заявлял Т.ЙЫЛДЫЗ, если соглашение с Россией не будет продлено, Стамбул не будет испытывать проблем с обеспечением природным газом. Основные объемы газа, поступающие в Турцию по «западному маршруту», используются для нужд северо-запада страны, прежде всего 15-миллионного Стамбула.

На 2010 год контрактами были запланированы поставки в Турцию 30 миллиардов кубометров российского газа. При этом с учетом влияния последствий кризиса на экономику Турции были определены минимальные объемы закупки турецкой стороной «голубого топлива», а также предусмотрено право турецкой компании Botas сокращать отбор газа, поступающего по морскому газопроводу, до 75% без санкций со стороны «Газпрома». В результате Турция закупила только 18,01 миллиарда кубометров.

В мае 2010 года вице-премьер-министр России Игорь СЕЧИН заявил, что в ноябре 2010 года Турция выдаст разрешение на строительство газопровода «Южный поток» в своей экономической зоне, однако этого до сих пор не произошло.