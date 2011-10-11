Фьючерсы на нефть на NYMEX в понедельник выросли четвертый день подряд

Цены на нефть в понедельник, 10 октября, выросли четвертый день подряд на фоне низкого объема торгов, тогда как надежды на повышение финансовой стабильности в еврозоне поддержали рынок, передает ПРАЙМ.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки ноябрьских фьючерсов на малосернистую нефть выросли на 2,43 доллара, или на 2,9%, до 85,41 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть Brent на ICE подорожали на 3,07 доллара, или на 2,9%, до 108,95 доллара за баррель.

Фондовые индексы выросли, евро укрепился против доллара на фоне новостей о том, что канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ и президент Франции Николя САРКОЗИ пообещали предоставить план по поддержанию европейской банковской системы до конца этого месяца и ослаблению кризиса суверенного долга в еврозоне. Рынок нефти, который демонстрировал тесную связь с акциями в последние месяцы, вырос вместе с фондовым рынком. Снижение американской валюты также оказало поддержку ценам на нефть, исчисляемым в долларах, так как сделало нефть дешевле для покупателей, держащих другие валюты.

Менее чем за неделю фьючерсы на нефть выросли почти на 13%, восстановившись с минимумов, достигнутых на фоне того, что разочаровывающие экономические новости относительно Европы и США навредили рынку.

В результате, многие трейдеры говорят, что они все еще не уверены в направлении цен на нефть. Некоторые отмечают, что лучшая проверка для цен будет во вторник, когда на рынке возобновится обычный объем торгов. В понедельник в США объем торгов был около 2/3 от обычных уровней из-за празднования Дня Колумба.

Ноябрьские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли в цене на 4,77 цента, или на 1,8%, до 2,6953 доллара за галлон. Ноябрьские фьючерсы на топочный мазут выросли в цене на 4,51 цента - до 2,9039 доллара за галлон.