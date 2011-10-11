Азаров надеется, что в ближайшие 10-15 дней будет найден компромисс по газовым вопросам

Украина надеется, что в ближайшие 10-15 дней будет найден компромисс с Российской Федерацией по газовым вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге журналистам.

«Сейчас идут переговоры, поэтому давайте подождем их завершения. Мы ожидаем, скажем так, в ближайшие 10-15 дней, что мы найдем компромисс. Это все, что я на сегодняшний момент могу и хочу сказать», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в резиденции российского президента «За видово» состоялись переговоры президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДЕДЕВА, а также премьер-министра России Владимира ПУТИНА.

По словам Главы Украинского государства, на них достигнут существенный прогресс в газовых переговорах между двумя государствами.