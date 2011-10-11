МИД РФ: Печерский суд проигнорировал свидетельства, что газовые контракты законны

Москва. В Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что Печерский райсуд Киева проигнорировал свидетельства того, что газовые договоренности оформлены в соответствии с законодательствами России и Украины.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ по поводу приговора экс-премьеру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

В частности, в документе отмечается, что российская сторона уважает суверенитет Украинского государства и независимость судебной системы Украины.

«Вместе с тем нельзя не принимать во внимание тот факт, что руководство многих государств и мировая общественность воспринимают весь этот судебный процесс как инициированный исключительно по политическим мотивам. Обвиняя Юлию ТИМОШЕНКО в превышении власти при заключении контракта на поставку российского газа в 2009 году, Печерский суд проигнорировал убедительные свидетельства того, что упомянутые газовые договоренности были оформлены в строгом соответствии с законодательствами России и Украины и применимыми нормами международного права», - говорится в заявлении.

Также МИД РФ отмечает «очевидный антироссийский подтекст во всей этой истории».

«По сути дела Ю.ТИМОШЕНКО судили за действующие и никем не отмененные юридически обязывающие соглашения между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября 2011 года, Печерский районный суд Киева огласил постановление об осуждении экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы без дальнейшего права занимать государственные должности на протяжении трех лет. Суд также удовлетворил гражданский иск НАК "Нафтогаз Украины", который требовал от Ю.ТИМОШЕНКО компенсации ущерба, нанесенного компании в результате подписания соглашений в январе 2009 года в объеме 1,516 млрд. грн.