МИД России: приговор Тимошенко не должен повлиять на выполнение договоров по газу

Москва. Министерство иностранных дел России заявляет, что приговор Юлии ТИМОШЕНКО не должен повлиять на выполнение договоров по газу между РФ и Украиной.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«В России твердо настроены на развитие и углубление всестороннего партнерства с Украиной, в том числе на поиск взаимоприемлемых решений в газовой сфере, как об этом условились руководители двух государств в Завидово 24 сентября», - говорится в заявлении.

«Искренне надеемся на то, что движению в этом направлении не помешают попытки в одностороннем порядке вывести ситуацию из согласованного правового поля. Договоры должны выполняться», - подчеркивается в документе.

Напомним, Печерский районный суд Киева сегодня, 11 октября, приговорил экс-премьера Украины Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.