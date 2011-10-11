В Кировограде почти половина потребителей перешли на автономное отопление

В Кировограде около 48% потребителей тепла на сегодня пользуются системами автономного отопления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя областной администрации Сергей ЯРЕМЕНКО.

По его словам, именно это стало причиной повышения почти вдвое для населения тарифа на централизованное теплоснабжение.

«В таких городах областного подчинения, как Александрия и Светловодск, системами автономного отопления пользуются около 10% жителей. В Знаменке из 5 тыс. абонентов на централизованной системе остались лишь 440. Примечательно, что после массового перехода на «автономки» в городе почти вдвое увеличилось потребление природного газа», - отметил С. ЯРЕМЕНКО.

Он сообщил, что в Кировоградской области на стопроцентном автономном теплоснабжении находятся жители пгт. Смолино Маловисковского района (около 3,2 тыс. абонентов).

Что касается состояния теплового хозяйства области перед началом отопительного сезона 2011-2012 гг., С. ЯРЕМЕНКО подчеркнул, что подготовлено 737,4 км и заменено 6,2 км тепловых сетей, что составляет 100% от запланированных объемов работ.

В жилищном хозяйстве области стопроцентно подготовлены 4 тыс. жилых домов, отремонтированы 540 крыш и 600 систем холодного водоснабжения, отремонтированы 12,4 км водопроводных и 2,9 км канализационных сетей.

По словам заместителя губернатора, к отопительному сезону на 100% подготовлены все общеобразовательные школы области (561), дошкольные заведения (440) и больницы (71).

Для отопления учреждений социальной сферы заготовлено 20 тыс. тонн твердого топлива.

«По результатам проведенной работы могу с уверенностью утверждать, что отопительный сезон в нынешнем году начнется 15 октября», - подчеркнул С. ЯРЕМЕНКО.

Как сообщили в Главном управлении ЖКХ Кировоградской областной администрации, задолженность предприятий ТКЭ за потребленный природный газ на сегодня составляет 41 млн. грн. Долг населения области за потребленные теплоносители – 38 млн. грн.