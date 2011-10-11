В Виннице на энергетические проекты направят более 190 млн. грн.

В Виннице на реализацию проектов муниципального энергетического плана, разработанных в рамках проекта «Реформа городского теплообеспечения в Украине» планируется направить более 190 млн. грн. в течение 2012-2015 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация муниципального энергетического плана Винницы состоялась во вторник, 11 октября.

Стратегической целью плана является переход города и его энергетической составляющей на энергоэффективный путь развития. Это предусматривает уменьшение энергопотребления в бюджетном секторе на 20% к 2015 году, создание массового внедрения энергоэффективных проектов в жилищном секторе.

План также предусматривает уменьшение потребления природного газа на предприятии «Винницатеплоэнерго» на 10% от уровня 2010 года путем внедрения эффективной системы управления энергетическими потерями и реализации проектов по энергосбережению при обеспечении надлежащего качества жилищно-коммунальных услуг. Предусмотрено, что достижение экономии природного газа в год по этому предприятию составит 30,7 млн. куб. м., электроэнергии на уровне 5,3 млн. кВт. час.

В целом каталог содержит 44 инвестиционных проекта, которые предусматривают финансирование из разных источников.

Так в 2012 году на выполнение проектов, предусмотренных планом, планируется привлечь 12,787 млн. грн., в 2013 году - 54,445 млн. грн., в 2014 году - 68,43 млн. грн. и в 2015 году - 54,75 млн. грн.

Внедрение плана позволит экономить на уровне потребления - 6617 Гкал. (на 2015 год).

Кроме того, предусмотрено в 5 раз увеличение эффективных собственников жилья, создание эффективных организаций управления жильем и уменьшение выбросов вредных веществ и парниковых газов.

По завершению презентации мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН отметил, что этот проект не должен существовать лишь на бумаге, а должен быть руководством к действию.