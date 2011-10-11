Беларусь скептически оценивает влияние интеграционного коэффициента на цену газа
Минск. Министерство энергетики Республики Беларусь не возлагает особой надежды на влияние обещанного Россией интеграционного коэффициента на снижение стоимости российского газа, считая, что в перспективе она вновь поднимется до рыночного уровня.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам на открытии Белорусского энергетического и экологического форума заместитель министра энергетики страны Юрий РЫМАШЕВСКИЙ.
«Вы видите, какая сегодня ситуация по газу. Хотя нам обещан понижающий интеграционный коэффициент, в значительной степени он стоимость газа не снизит, а в перспективе с выходом на равнодоходность она все рано поднимется до той рыночной цены, которая имеется сегодня», - подчеркнул Ю. РЫМАШЕВСКИЙ.
Он считает, что одним из главных направлений развития энергетики в Беларуси в настоящее время является внедрение альтернативных источников энергии.
«Также идет работа над увеличением добычи торфа и вовлечением его в энергетический баланс. Однако проблемы энергетической безопасности это не решит. Поэтому мы идем на другие кардинальные шаги, включая строительство АЭС, крупных каскадов ГЭС на наших реках и развитие ветропарков. В настоящее время это эффективно и перспективно в нашей стране», - сказал Ю. РЫМАШЕВСКИЙ.
Замминистра отметил, что сегодня прорабатываются вопросы извлечения такого местного ресурса, как бурый уголь.
«Он находится в очень труднодоступных местах, и мы сегодня не знаем, сможем ли его извлечь, но работаем над этим вопросом», - сказал Ю. РЫМАШЕВСКИЙ.
Как сообщал УНИАН, действующий контракт «Газпрома» и «Белтрансгаза» на поставку и транзит газа истекает 31 декабря 2011 года.
В третьем квартале российский газ для Белоруссии обходится в 279,16 доллара за тысячу кубометров против 245 долларов во втором квартале.
В августе 2011 года премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поручил Минэнерго и «Газпрому» определить величину понижающего коэффициента цены на газ для Беларуси с 2012 года. По словам глава российского правительства, введение "интеграционного" коэффициента обусловлено интеграцией в рамках Таможенного союза и связано с вопросом приобретения «Газпромом» второй половины «Белтрансгаза».
7 октября этого года Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что для участников Единого экономического пространства нужны равные условия хозяйствования, а не понижающие интеграционные коэффициенты.