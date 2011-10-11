«Укргазвыдобування» инвестирует в экономику Харьковской области 1,5 млрд. грн.

Объем инвестиций ДК «Укргазвыдобування» в экономику Харьковской области в этом году составит около 1,5 млрд. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя директора ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» Алексея НЕСТЕРЕНКО.

По его словам, это капиталовложения в технологическое оборудование, производственные объекты и социальную инфраструктуру. «Это дополнительные рабочие места, увеличение объемов производства и отчислений в бюджет», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

Он отметил, что ДК «Укргазвыдобування» в этом году также перечислит в местные бюджеты Харьковской области около 240 млн. грн.

По словам А.НЕСТЕРЕНКО, на территории Харьковской области сосредоточено 5 основных структурных подразделений ДК «Укргазвыдобування», на которых работает 11,4 тыс. человек. На территории области добывается 8,3 млрд. куб. м газа, что составляет 55% общей добычи газа компанией по всей Украине.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» является крупнейшей газодобывающей компанией Украины. По итогам 2010 года предприятиями Компании добыто 14,8 млрд. куб. м газа, почти 75% общей добычи в Украине. ДК «Укргазвыдобування» ведет деятельность в 11 регионах Украины.