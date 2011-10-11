В Харьковской области по договору о соцпартнерстве с Нафтогазом освоено 89 млн. грн.

В Харьковской области с начала 2011 года согласно договору социального сотрудничества с НАК «Нафтогаз Украины» освоено 89 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН во время посещения Червонодонецкой дожимной компрессорной станции ГПУ «Шебелинкагазвыдобування».

По его словам, общая сумма инвестиций на 2011 год согласно этому договору составляет 150 млн. грн., из которых уже освоено 89 млн. грн., и такой результат достигнут впервые за 20 лет. Этот результат, подчеркнул губернатор, достигнут благодаря «очень тесным отношениям», которые сложились с НАК «Нафтогаз Украины» и ее структурными подразделениями в результате подписания договора о социальном партнерстве.

«Договоры подписывались и ранее, но их выполнение оставляло желать лучшего. До конца 2011 года сумма инвестиций со стороны НАК «Нафтогаз» составит столько, сколько было вложено за предыдущие 8 лет вместе взятые», – сказал М.ДОБКИН.

Как сообщил руководитель дожимной станции Олег ШЕВЕЛИН, готовность II степени сжатия газа на этом объекте составляет 70%, сдать ее в эксплуатацию планируется к 1 декабря. Капитальные вложения составляют 285,6 млн. грн., срок окупаемости - 1 год. Ожидается, что модернизация в течение 10 лет позволит получить прибыль около 1 млрд. грн. По словам, руководителя, строительство ведется в течение одного года. В настоящий момент завершен I-й этап строительно-монтажных работ, продолжаются работы по II и III этапам. Будут задействованы 2 газоперекачивающих аппарата «Taurus-70».

Справка УНИАН. Червонодонецкая дожимная компрессорная станция эксплуатируется с 1971 г. Строительство II степени сжатия газа ведется с целью поддержания объемов добычи углеводородов на достигнутом уровне и наращивания добычи природного газа и жидких углеводородов с месторождений ГПУ «Шебелинкагазвыдобування». Строительство позволит решить проблемы сезонной неравномерности потребления газа в летний период Харьковским промузлом и обеспечит компенсацию естественного падения добычи газа с Шебелинского ГКМ.