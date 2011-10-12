Донецкий губернатор пообещал обратиться к Бойко, если шахтостроителям не начнут выплаты

Председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ намерен лично обратиться к министру энергетики и угольной промышленности Украины Юрию БОЙКО, если работникам государственных предприятий шахтостроительного комплекса региона не начнут в ближайшее время производить оплату выполненных ими работ по восстановлению аварийных шахт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с журналистами.

Комментируя заявления шахтостроителей государственных предприятий области о бедственном финансовом положении отрасли, о задолженности по зарплате, губернатор сказал: «Я в курсе этого дела, я сам шахтостроитель, я даже лично знаю тамошних руководителей… Я лично обращусь к министру (министру энергетики и угольной промышленности Украины Юрию БОЙКО), если в ближайшее время не будет сдвигов».

Говоря, в частности, о том, что на шахте им. Бажанова (ГП «Макеевуголь»), пострадавшей в результате июльской аварии, объемы восстановительных работ уже выполнены на 1 млн. 700 тыс. грн., но шахтостроителям еще ничего не оплатили, А.ШИШАЦКИЙ пообещал: «Здесь будет финансирование через «Макеевуголь». Я этот вопрос держу на контроле».

Как сообщал УНИАН, работники государственных шахтостроительных предприятий Донецкой области 6 октября обратились к министру энергетики и угольной промышленности Ю.БОЙКО с требованием оплатить выполненные ими работы по восстановлению аварийных шахт и сообщили, что их предприятия сегодня на грани ликвидации.

«На предприятиях шахтостроительного комплекса Донецкой области из-за недостаточного выделения из госбюджета средств для финансирования строительства объектов угольной отрасли и отсутствия у шахт собственных источников для расчета за выполненные работы, трудящихся переводят на неполную рабочую неделю, отправляют в бесплатные отпуска, растет задолженность по заработной плате и необходимым отчислениям в Пенсионный фонд и фонды социального страхования», - говорится в письме, направленном Ю.БОЙКО.