Цена нефти падает на данных из США и событиях в Словакии

На мировых торгах в среду, 12 октября, цены на нефть снижаются на прогнозах экспертов о росте коммерческих запасов сырья в США, а также на опасениях снижения спроса в Европе после негативных итогов голосования в парламенте Словакии.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,35 доллара, или на 0,41% - до 85,46 доллара за баррель.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,04 доллара, или на 0,04% - до 110,69 доллара за баррель.

По прогнозам аналитиков, запасы нефти на складах США выросли на неделю на 800 тысяч баррелей, в то время как запасы горючего практически не изменились и составили 213,7 миллиона баррелей. Рост запасов сырья у крупнейшей мировой экономики может свидетельствовать о замедлении ее роста.

Также с негативом были восприняты новости из Словакии, парламент которой в ночь на среду заблокировал расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности и отправил в отставку правительство Иветы Радичовой. Решение о расширении полномочий ЕФФС было согласовано лидерами стран еврозоны в июле текущего года. Соответствующие поправки в национальное законодательство внесли 16 из 17 стран еврозоны, сообщает Bloomberg.