В Беларуси темп роста ВВП снизился с 9,1% до 7,9%

Минск. Валовой внутренний продукт Беларуси за январь-сентябрь 2011 года вырос на 7,9% по отношению к аналогичному периоду 2010 года и составил 186,7 трлн. белорусских рублей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила пресс-служба Белстата.

«В январе-августе прирост ВВП составил 9,1%, январе-июле – 9,8%, январе-июне – 11%, январе-мае – 12,5%, январе-апреле – 12,3%, январе-марте – 10,9%, январе-феврале – 7,8%, январе – 7,4%. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития, в 2011 году прирост ВВП в Беларуси должен составить к 2010 году 9-10%», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что производство промышленной продукции в РБ за девять месяцев т.г. возросло на 10,6% и составило 206,7 трлн. рублей (годовой прогноз роста – 9-9,5%). Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 16,8% (12-13%).

Сельскохозяйственное производство в хозяйствах всех категорий Беларуси в январе-сентябре т.г. выросло на 4% (7-8%), при этом в сельхозорганизациях - на 5,6%.

Как сообщал УНИАН, потребительские цены в Беларуси в сентябре 2011 года выросли на 13,6% к августу и на 74,5% к декабрю 2010 года. Цены производителей промышленной продукции в сентябре к августу повысились на 9,1%, к декабрю 2010 года – на 82,3%.