На шахте в Донецкой области из-за пожара эвакуировали более 100 горняков

Сегодня в Донецкой области на шахте «Пионер» ООО «ДТЭК Добропольеуголь» из-за пожара эвакуировали 112 горняков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на главного технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Добропольском теркоме Евгения МИЛЕНКО.

По его словам, сегодня в 3.23, примерно в 40 метрах от забоя грузового ходка пласта М4(2) горизонта 500 метров, звеном проходчиков, выполнявших работы по прохождению горных выработок, было обнаружено задымление. Горняки сообщили о ЧП диспетчеру шахты, который сразу ввел план ликвидации аварии: все 7 шахтеров, находившихся на аварийном участке, были оперативно выведены в безопасное место на свежую струю, на предприятие вызвали горноспасателей.

Всего в момент возникновения аварийной ситуации в шахте работали 112 горняков.

«Всех людей вывели на поверхность, к счастью, жертв и пострадавших нет. Семеро шахтеров, находившихся в непосредственной близости от очага задымления, были обследованы в поверхностном медпункте шахты, жалоб на состояние здоровья от них не последовало», - рассказал Е.МИЛЕНКО.

На шахту «Пионер» прибыли четыре отделения горноспасателей, которые провели разведку и приступили к ликвидации аварии. Утром очаг задымления был потушен.

В настоящее время на предприятии создана комиссия специального расследования, которая выясняет причины возникновения пожара.

Работа шахты приостановлена до полной ликвидации последствий задымления, заключено в сообщении.