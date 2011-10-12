Количество добываемого в Украине газа нельзя отследить - замдиректора Института газа НАНУ

Точное количество добываемого в Украине природного газа невозможно отследить.

Такое мнение высказал в ходе сегодняшнего круглого стола «Европейский газовый рынок: грядет революция?», организованного Институтом Горшенина, заместитель директора Института газа НАН Украины Александр ПЯТНИЧКО.

По его словам, мелкие месторождения газа, имеющие низкое давление, используются сегодня частными структурами и в баланс украинской добычи газа не входят. «В результате очень трудно проследить, сколько газа Украина добывает сегодня в действительности. При этом добыча газа ДК «Укргазвыдобування» постоянно падает: если раньше мы имели 18,5 млрд. кубометров газа в год, то сейчас она упала до 13 миллиардов кубов. В целом разведка газа в Украине находится в весьма плачевном состоянии», - отметил А.ПЯТНИЧКО.

В свою очередь, народный депутат Украины, министр энергетики оппозиционного правительства Александр ГУДЫМА отметил, что в текущем году в Украине наблюдается ежеквартальное падение добычи собственного природного газа. «При этом основной задачей власти в деле обеспечения энергетической безопасности страны является наращивание добычи собственного газа, уменьшение общего потребления газа в Украине и одновременное снижение закупок российского газа. Ни одного из этих пунктов за полтора года своей деятельности украинская власть так и не выполнила. Вместо этого мы имеем в этом году увеличение закупки российского газа на 12 млрд. кубометров в сравнении с показателями прошлого года», - отметил народный депутат.