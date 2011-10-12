ДТЭК выкупил 615 МВт сечения на Беларусь, Молдову и Польшу

ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд», входящие в структуру холдинга ДТЭК, приобрели доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 615 МВт по направлениям в Беларусь, Молдову и Польшу для экспорта электроэнергии в октябре.

Об этом УНИАН сообщили в НЭК «Укрэнерго» со ссылкой на итоги месячного аукциона, проведенного компанией во вторник, 11 октября.

Согласно сообщению, в частности, «Востокэнерго» приобрела 350 МВт украинско-белорусского сечения и 215 МВт сечения по направлению в Польшу, а «Пауэр Трейд» 50 МВт сечения «ОЭС Украины – ОЭС Молдовы».

Все лоты приобретены по стартовой цене 1 тыс. грн.

Лоты российского сечения общим объемом 1600 МВт и два лота молдавского сечения мощностью 300 МВт были сняты с торгов из-за отсутствия спроса.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.