Скидке на газ приговор Тимошенко не помощник

Уж не знаю, кто является автором сценария суда над Тимошенко, но создается впечатление, что конечный результат сего действа может его обескуражить. Даже такой «мягкий» приговор, по уверению министра юстиции Александр Лавриновича (7 лет заключения, запрет на 3 года занимать посты в исполнительной власти, выплата более 1,5 млрд грн. убытка «Нафтогазу»), стал непонятным для страны, для которой в принципе и разыгрывался спектакль. Если планировалось таким образом добиться скидки на газ, то вряд ли это получилось у затейника «блокбастера».

Как отметил нынешний премьер - потенциальный президент России Владимир Путин, «я не очень понимаю, за что ей дали эти семь лет".

По словам главы российского правительства, сама Ю.Тимошенко ничего не подписывала, газовые соглашения заключались на уровне хозяйствующих субъектов и в полном соответствии с международными нормами и законодательствами России и Украины.

При этом В.Путин также подчеркнул, что при подготовке газовых договоренностей с Украиной российская сторона исходила из практики, которая сложилась у "Газпрома" с его партнерами в Европе. "По определению цены на газ там применена точно такая же формула, как в аналогичных контрактах с другими европейскими партнерами", - отметил российский премьер.

Он также не забыл акцентировать, что Ю.Тимошенко является оппонентом российского руководства. "ТИМОШЕНКО для нас и для меня лично не друг и не родственник. Более того, скорее политический оппонент, потому что она всегда была человеком в политике, условно говоря, западно ориентированным", - сказал В.Путин.

Далее В.Путин переключился на «russian интеграцию», то есть речь пошла о Таможенном союзе со всеми вытекающими привилегиями для нас, который, по задумке премьера РФ, должен вскоре трансформироваться в евразийский союз по принципу СССР.

Тут стоит отметить, что один из членов ТС – Беларусь заложила в бюджете на 2012 год цену газа 288 долларов за тысячу кубометров. Между тем, в третьем квартале российский газ для Минска обходился в 279,16 доллара за тысячу кубометров против 245 долларов во втором квартале. Вот так вот, никаких особых поблажек даже «братьям-славянам».

И, похоже, для Украины в ближайшей перспективе другого выхода как «интегрировать» в G3 не будет. ЕС уже заявил о снятии с повестки дня подписания Соглашения об ассоциации, даже может быть отозвано приглашение В.Януковича 20 октября посетить Брюссель. Другими словами, вопрос членства в ЕС канул в лета.

Правда, Президент Украины считает, что решение суда не окончательное. По его словам, «впереди еще апелляционный суд. То, какое он примет решение и в рамках какого законодательства, будет иметь значение". Что касается законодательства, то слова главы украинского государства – пора «менять Криминально-процессуальный кодекс Украины» говорят о том, что статью (ст.365 Уголовного кодекса (превышение власти), по которой осудили экс-премьера, скорее всего, декриминализируют.

Но это не греет ни ЕС, ни Россию. Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, газовые переговоры затягиваются, их первых результатов не стоит ждать раньше ноября, хотя власть планировала все вопросы решить до начала отопительного сезона, что вполне понятно.

"Да, действительно, переговоры с нашими украинскими коллегами идут очень активно и в очень позитивном ключе. Но вопросов остается еще достаточно много, и они сложные. Абсолютно точно, в ближайшие дни никаких окончательных договоренностей не будет достигнуто. Думаю, что первых результатов не стоит ждать раньше ноября", - сказал А.Миллер.

Председатель Центрисполкома «Нашей Украины» Сергей Бондарчук считает, что газовые переговоры, которые сейчас проходят между Украиной и Россией, являются заполитизированными и теневыми. Он отметил, что нет никакой официальной информации ни от Президента, ни от премьер-министра, ни от СНБО по поводу переговоров. «Россия последовательно отстаивает свои интересы, а наша власть даже не собирается позаботиться об интересах своих граждан», - отметил С.Бондарчук.

По его словам, именно такая коррумпированная схема переговоров за последние 20 лет стала причиной нечеткого и непонятного формирования цены на газ для Украины. «Это произошло еще с начала нашей независимости, когда европейские корпорации сдали интересы нашего государства, когда Украина не принимала участия в транзите российского газа», - подчеркнул С.Бондарчук.

Кроме того, С.Бондарчук подчеркнул, что приговор экс-премьеру Юлии Тимошенко, который основывается на утверждении, что она превысила полномочия в ходе переговоров, ставит перед действующим правительством задачу, чтобы газовые переговоры проходили в полном соответствии с процедурами и законодательством. «Нужно издать четкие директивы, чтобы мы понимали, кто будет нашим «героем» через некоторое время», - сказал политик.

Между тем, директор Фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI Ян Пекло считает, что приговор Ю.Тимошенко наиболее выгоден главе правительства России В.Путину.

«Первым, кто выиграет от такой ситуации, будет Россия. Концепция Путина по созданию Таможенного и Евразийского союзов не имеет никакого смысла без Украины (от которой вот-вот откажется ЕС – ред.), которая является ключевым государством в регионе. Украина на тарелке является «избирательным блюдом» для Путина», - отметил аналитик.

Что же касается международных судов, то, как отметил заместитель председателя Государственной думы РФ, президент Российского газового общества (РГО) Валерий Язев, Россия подаст встречный иск в случае обращения Украины в Стокгольмский суд по газовым контрактам.

В.Язев не исключает, что спор о цене поставок газа в Украину может быть разрешен в арбитражном суде.

«Наши контракты находятся под юрисдикцией Стокгольмского суда. Если украинская сторона обратится в международный арбитраж, мы подадим встречный иск», - заявил он.

По мнению В.Язева, для пересмотра российско-украинских газовых соглашений нет оснований. «Наши украинские партнеры считают существующие цены несправедливыми, но покупатель всегда думает, что он переплачивает, а продавцу кажется, что он недополучает», - отметил он.

В.Язев напомнил, что контракт на 11 лет, подписанный в 2009 году, оговаривает все условия поставок, в том числе минимально отбираемые объемы в год. «Мы идем навстречу - не берем штрафы за недобор газа, в разумных пределах, конечно», - добавил российский политик.

(Украина в 2010 году получила скидку в 100 долл. за тыс. куб. м и не выплатила штраф в размере 8 млрд. долл. за невыбранный газ в 2009 году).

Так что, на «особое» расположение России после вынесения вердикта Печерским судом ожидать не следует. Может, скидку предполагает власть получить за совсем иные поступки. Как бы не был расписан сценарий самым главным «промоутером» внешней политики Украины, но запад им не проникся.

Как считает руководитель украинского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Нико Ланге, решение по делу Ю.Тимошенко будет иметь негативные последствия для Украины, даже если со временем оно будет отменено.

По словам эксперта, в Германии приговор Ю.Тимошенко воспринимается как очень негативный сигнал для немецкого бизнеса и инвесторов, которые считают, что в Украине невозможно защитить свою собственность и свою позицию в судах.

«Мне очень жаль, что Украина опять в новостях в Германии только в очень негативном свете. Для политиков, которые являются друзьями Украины, сейчас очень тяжело найти аргументы перед избирателями Германии, почему Украине нужно давать перспективу членства в ЕС», - добавил он.

Вот в принципе, чего власть достигла судебным процессом над Ю.Тимошенко. Но может это только хитрый ход, и мы таки получим скидку на газ, только путем вхождения в ТС. А на ассоциацию с Евросоюзом поставим крест, да и настаивали мы на ней только для отвода европейских глаз. Будем развиваться в узком кругу так хорошо знакомых по СССР друзей. Вопрос с апелляцией решится в течение 15 дней, а там будет ясно, что дальше придумал главный «массовик-затейник» страны. Знать бы, кто он…

Нана Черная (УНИАН)