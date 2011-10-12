«Черноморнефтегаз» накопил в Глебовском ПХГ 0,76 млрд. куб. м газа

ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым), по состоянию на среду, 12 октября, накопило в Глебовском подземном хранилище газа (ПХГ) в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2011-2012 гг. 0,757 млрд. куб. м газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«11 октября «Черноморнефтегаз» закачал в Глебовское подземное хранилище трехсотый миллион кубометров природного газа с начала сезона закачки, который начался в конце апреля… Объем активного газа в хранилище составил 12 октября более 757 миллионов кубометров, и закачка продолжается», – отмечено в сообщении.

«Голубое топливо» в Глебовское подземное хранилище газа поступает с месторождений, эксплуатируемых компанией в северо-западной части шельфа Черного моря, и материка.

Напомним, что во время предыдущего осенне-зимнего сезона 2010-2011 гг. ГАО «Черноморнефтегаз» подало из хранилища в ГТС Крыма 346 млн. куб. м. Тем самым план был перевыполнен на 46 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Глебовское ПХГ создано на базе выработанного Глебовского газоконденсатного месторождения в 1991 году. ПХГ предназначено для регулирования сезонной и суточной неравномерности потребления газа в Крыму.

На Глебовском ПХГ пробурены 134 скважины (эксплуатационных - 120, используемых при отборе и закачке - 70). В состав производственного комплекса входит компрессорная станция, установки очистки и сепарации газа.

Максимальный объем активного газа в Глебовском ПХГ составляет 1 млрд. куб. м, буферного - 881,1 млн. куб. м.

ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».