В Луганской области энергетики не могут подготовиться к зиме из-за долгов предприятий ЖКХ

В Луганской области ООО «Луганское энергетическое объединение» не может подготовить энергетическое оборудование к зиме из-за долгов предприятий ЖКХ перед компанией в размере 719 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь ЛЭО Виктория КОЛОМЕЕЦ.

По ее словам, отсутствие денежных средств из-за недоплаты предприятиями ЖКХ Луганской области не позволяют ЛЭО в полной мере устранить предписания Госэнергонадзора и подготовить энергетическое оборудование к зиме, а также обеспечить его содержание на должном уровне на весь осенне-зимний период 2011-2012 годов.

«При этом коммунальные службы Луганской области рапортуют о готовности вхождения в осенне-зимний период. Например, ЛГКП «Теплокоммунэнерго» и другие теплоснабжающие предприятия утверждают, что готовы запустить отопление в любой момент», - сказала В.КОЛОМЕЕЦ.

По ее информации, задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства области перед ЛЭО по состоянию на 1 сентября составляет 719 млн. грн. В том числе долг ЛГКП «Теплокоммунэнерго» - более 63 млн. грн.

«ООО «Луганское энергетическое объединение» проводит постоянную работу с упомянутыми должниками относительно погашения существующей задолженности и полной оплаты за текущее потребление электроэнергии. Но все действия не приносят требуемого результата. В результате сложилась ситуация, когда ООО «Луганское энергетическое объединение» фактически кредитует предприятия водоснабжения и местные коммунальные предприятия теплоснабжения», - отмечает пресс-служба ЛЭО.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Луганске ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») за долги отключало 11 насосных станций ООО «Лугансквода». Вследствие чего около 30-ти тысяч жителей многоэтажных домов более суток оставались без воды. Общий долг «Луганскводы» перед ЛЭО на 1 сентября составлял 278,9 млн. грн.